Fazla yemekler hayvanlar için mamaya dönüştürülecek

Yalova’nın Altınova ilçesinde başlatılan proje kapsamında yapımı süren tesiste, üretim fazlası yemeklerden hazırlanacak mamalar, sahipsiz hayvanların beslenmesinde ve kompost (organik gübre) üretiminde kullanılacak.

İlçede yaklaşık 35 bin kişinin çalıştığı tersaneler bölgesinden toplanacak üretim fazlası yemeklerin yanı sıra kasap, market gibi iş yerlerinden toplanacak kemikler, mama ve kompost üretim makinelerinde işlenecek. Bu amaçla Hersek Mahallesi’nde inşaatına devam edilen tesiste ayrıca atık yemek, çim, çalı, çay posası, ağaç budama ve çim atıklarından da kompost üretilecek. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kedi ve köpek maması üreterek hayvanseverlere de destek olmayı amaçladıklarını belirterek, “Tesisimizde bir kompost ünitemiz, bir de atıklarımızın depolandığı alan olacak. Yaklaşık 4 dönüm alanda tesisimiz kuruldu, makinelerimiz, araç ve gereçlerimiz alındı. 1-1,5 ay içinde üretime geçeceğiz” dedi. AA

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