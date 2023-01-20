Feci kazada çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 SG 5797 plakalı otomobille 06 DS 8647 plakalı çekici, TAG Otoyolu Şanlıurfa bölümündeki Suruç gişesi yakınlarında çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Cengiz Çaça (29), Ahmet Başdaş (44), Doğan Bahadur (27) ve Melek Başdaş'ın olay yerinde öldüğü belirledi. Çekici sürücüsü gözaltına alındı. AA

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