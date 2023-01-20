"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Feci kazada çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

20 Ocak 2023, Cuma 22:00
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 SG 5797 plakalı otomobille 06 DS 8647 plakalı çekici, TAG Otoyolu Şanlıurfa bölümündeki Suruç gişesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Cengiz Çaça (29), Ahmet Başdaş (44), Doğan Bahadur (27) ve Melek Başdaş'ın olay yerinde öldüğü belirledi.

Çekici sürücüsü gözaltına alındı.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni yılda 17 Filistinli şehit oldu

    Yağış olmazsa buğday kurtarılamaz

    'Zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçının'

    'İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuştur'

    Juventus'un 15 puanı silinecek

    Gürcü Irma Shakıashvılı, Müslüman olarak “Lale” ismini aldı

    Trafik gürültüsü dikkat eksikliğine yol açıyor

    Toplumsal huzur yok, bireysel silahlanma çok

    Organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız

    Şirketler bir bir kapanıyor

    AKP ve MHP Çin zulmünün araştırılmasına karşı

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz

    Herkes hesap vermeli

    İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz

    YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 6 roket sınır bölgesine düştü

    Almanya’nın nüfusu 2022’de rekor kırdı

    Futbol oynarken buldukları 100 lirayı camiye bağışladılar

    Bakanların mal varlıkları soruşturulsun

    Türkiye’ye yağmur gibi uyuşturucu geliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evet, söz de, karar da milletin!
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gerilimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Üç Aylar için program yaptınız mı?
    Cevher İLHAN

    “Ne ortak akıl, ne istişâre var…”
    Genel

    Herkes hesap vermeli
    Genel

    Organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız
    Genel

    AKP ve MHP Çin zulmünün araştırılmasına karşı
    Genel

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz
    H. Muharrem OKUR

    Karanlıkta kalmış kimseler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.