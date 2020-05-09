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Filyasyon ekipleri 7 gün 24 saat görev yapıyor

09 Mayıs 2020, Cumartesi 12:33
Diyarbakır'da 300 sağlık çalışanından oluşan 125 filyasyon ekibi, 17 ilçede sahada 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 300 sağlık çalışanından oluşan 125 filyasyon ekibi, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek için 24 saat sahada görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan filyasyon ekipleri Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla büyük katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da görev yapan 125 ekip 17 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla virüsü taşıyanlarla teması olan kişilere ulaşarak yeni tanı süreçlerini başlatıyor.

Koronavirüs ile mücadelenin en önemli boyutu olan risk altındaki kişilerin takibini yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine ev ve iş yerlerini de ziyaret ediyor, risk altındaki vatandaşların koronavirüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.

"Amaç virüsün sahada yayılımını engellemek"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün, ekiplerin çalışma şekli ve takip sistemini anlattı.

Bütün, ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da koronavirüsle mücadele çalışmalarının etkin ve kararlı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Gün içerisinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile İlçe Sağlık müdürlüklerine gelen çağrılara yanıt veren ekiplerin, hastalar ile onların temas ettikleri kişilerin takiplerinde ve ev izolasyonlarının sağlanmasında, ihtiyaçlarının giderilmesinde Valilik öncülüğünde çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bütün, virüs bulaşanların tespiti için de olağanüstü çalışmanın devam ettiğini aktardı.

Bütün, bu ekiplerin hastalığın erken teşhisinde büyük rol oynadığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Sahadaki ekiplerce sonucu pozitif çıkan hastaların çevresindeki, ilk etapta yakın temastaki kişiler taranıyor. Evlerinde uygun gördükleri, semptomları olan kişilerden numuneler alınıyor. Bu numuneler genelde boğaz, burundan alınan örnekler. Ekiplerimizin amacı virüsün sahada yayılımını engellemek ve daha fazla vaka çıkmasını önlemek."

"Hastalığı erken dönemde belirlemek için sahada çalışma devam edecek"

Bağlar Halk Sağlığı Müdürü Serkan Sağlam da Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) düşen ve numune sonucu pozitif çıkan vakaların bulunduğunu söyledi.

HSYS sistemi üzerinde bu vakaların ev ve iş yerlerinin sorgulandığını belirten Sağlam, "Vakalarla temasta bulunan kişilerin tespitini yapıyoruz, adreslerini alıyoruz. Saha sürecine ekiplerimizi yönlendiriyoruz. 7 gün 24 saat bu hizmeti veriyoruz. Sahaya çıkan ekiplerimiz Sağlık Bakanlığımızın Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulaması üzerinden kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlam, gerekli numuneler alındıktan sonra sonucu pozitif çıkan vakaların ambulanslarla hastahaneye götürülerek, tedavi altına alındığını belirterek, "Hastalığı erken dönemde belirlemek ve bulaşmasını engellemek için saha çalışmaları devam edecek." dedi.

Temaslı vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda gerekli uyarıları yaptıklarını anlatan Sağlam, doğru izolasyonla bu hastalığın yayılımını önlemek istediklerini kaydetti.

AA

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