Fındığı ‘don’ vurdu

Ani hava değişimlerinin yaşandığı Doğu Karadeniz’de fındık üretimi olumuz etkilendi.

Bahar aylarında hava sıcaklarının sıfırın altındaki derecelere düşmesiyle yaşanan dondan etkilenen fındıktaki zarar ve rekolte kaybının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Mevsimlerin dengesi değişti; gece hava hala soğuk. Bu sene fındıkta yüzde 40 oranında bir rekolte kaybı bekliyoruz” dedi. Haber Merkezi

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