Fındık dalları sepet oluyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde fındık dalından sepet ören Recep Öztürk, 46 yıldır mesleğini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gülpınar Mahallesi’nde yaşayan Öztürk, genç yaşta merak sarıp amcasından öğrendiği fındık dalından sepet örme işini mesleğe dönüştürdü. Her yıl eylül-mart döneminde gezdiği alanlardan kestiği ham fındık dallarını evinin bahçesine getiren Öztürk, el emeği ile yaptığı sepetleri satarak 46 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor.

Üç çocuk babası Recep Öztürk, ördüğü sepetlerin yapımından kazandığı parayla çocuklarını büyütüp okuttuğunu anlattı. Öztürk, Ordu’nun yanı sıra şehir dışından sipariş verenler için de sepet yaptığını belirterek, Kabadüz Belediyesine de hediyelik yöresel ürünleri içine bırakmak için sepet ördüğünü söyledi. Geçmişte yaptığı sepetleri, hediyelik ürünlerin paketlenmesi dışında yöre kadınlarının fındık, elma, fasulye hasadında da kullandığını vurgulayan Öztürk, özellikle fındık hasadında kullanılan sepetlerin bugün yerini fabrikasyon torbalara bıraktığını kaydetti.

Recep Öztürk, eskiden onlarca kişinin bu işi yaparak ailesinin geçimini sağladığını fakat fabrikasyon ürünlerin çıkması ve sepetlerin kullanım alanının daralmasıyla ustaların da tek tek mesleği bıraktığını dile getirdi.