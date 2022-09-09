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9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Fındık için ‘yeşil’ proje

09 Eylül 2022, Cuma 18:41
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de tarımsal ihracatın en önemli kalemlerinden biri olan fındık için Gıda Araştırma, Test ve Analiz Merkezi (GATAM), fındık kurutma aracı ve lisanslı fındık deposu, 3 ayaklı ve entegre bir proje olarak hayata geçiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde en kaliteli fındıkların yetiştirildiği şehirlerden Giresun’da, Avrupa Birliği INNOFOOD Projesi kapsamında, Gıda Araştırma, Test ve Analiz Merkezi (GATAM), fındık kurutma aracı ve lisanslı fındık deposu, entegre bir proje olarak hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, GATAM’ın, bölgenin en büyük test ve analiz merkezi olduğunu ve bu yıl içinde faaliyete başlayacağını ifade etti. GATAM’ın yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu bir tesis olacağına dikkati çeken Varank, merkezde fındığın yanı sıra çay, süt ürünleri, sebze, meyve ve deniz ürünlerinin de test ve analizlerinin yapılacağını belirtti.

 

AA

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