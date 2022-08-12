Fiyatı duyan uzaklaşıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde cuma günü kurulan semt pazarında esnafın sebze ve meyve tezgahlarında duyurduğu fiyatlar gündem oldu.

12 yıldır Diyarbakır Yenişehir semt pazarında tezgahtarlık yapan Yılmaz Demri, “Sabahın erken saatlerinde hale gidiyorum ürünleri alıyorum. Sonra gelip pazarda tezgah açıyorum. Fiyatlar o kadar yüksek ki ne vatandaş alabiliyor ne de ben satış yapabiliyorum. Fiyatı duyan tezgahtan uzaklaşıyor hemen” ifadesini kullandı.

Demri “Millet fiyatları gördü mü korkuyor. Tezgaha bile uğramıyor...” diyor. Demri, “Geçim artık çok zor” deyip satış yaparken yaşadıklarını anlatıyor: “Eve ekmek götürmek için akşama kadar buradayım. Günde en fazla dört saat uyuyorum. Sabahın erken saatlerinde hale gidiyorum ürünleri alıyorum. Sonra gelip pazarda tezgah açıyorum. Fiyatlar o kadar yüksek ki ne vatandaş alabiliyor ne de ben satış yapabiliyorum. Fiyatları sanki biz yükseltmişiz gibi bize tepki gösteriyorlar”