Futbol oynarken buldukları 100 lirayı camiye bağışladılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 9-13 yaşlarındaki 4 çocuk, okul bahçesinde futbol oynarken buldukları 100 lirayı camiye bağışladı.

Sunguroğlu Mahallesi’ndeki Doktor Sedat-Doktor Melahat Baran Ortaokulu’nun bahçesinde futbol oynayan çocuklar, yerde 100 lira olduğunu fark etti. Yerden aldıkları parayı Ulu Cami’ye götüren çocuklar, burada bir süre imam hatip Kenan Buyruk’un camiye gelmesini bekledi. Vatandaşlar, çocuklara davranışlarından ötürü çikolata ikramında bulundu. Cami cemaatinden bir kişi de, çocuklara yeni bir futbol topu hediye etti. AA

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