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2 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Gayrettepe'de çıkan yangında 7 kişi öldü

02 Nisan 2024, Salı 15:04
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 7 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır olmak üzere toplam 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA

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