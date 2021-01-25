Gazetemiz İzmit Temsilciliğinden Kocaeli Valisine ziyaret

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Gazetemiz İzmit Temsilciliği tarafından makamında ziyaret edildi.

Ziyarete Salih Oral, Mehmet Ali Emiştekin, Yasin Öğüt ve Ali Dönmez katıldı. Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi veren temsilcimiz Salih Oral Vali Seddar Yavuz’a kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Yavuz’a Risale-i Nur Külliyatı, dergilerimiz ve gazetemiz hediye edildi.

Seddar Yavuz, Türk Basınının önemine değinerek yaptığı konuşmasında; “Türk Basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde hem yerelde hem de uluslar arası alanda başarı ile yerine getirmiştir. Bu vesileyle, ilimizde bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren, özellikle de pandemi sürecinde gösterdikleri sorumlu yayıncılık ve bize göstermiş oldukları destek nedeniyle tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum” diyen Vali Yavuz ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

İzmit - Ali Dönmez