Gaziantep'te ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep Valiliği, kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bütün fırınlarda üretilen ekmekler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Fırınlardan alınan ekmeklerin ücretleri, AFAD Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Çalışmanın ardından kentteki fırınlara ekmek ulaştırılmaya başlandı.

Ekmek fırını sahiplerinden Mustafa Polat, önceden kendisinin ihtiyacı olanlara gücünün yettiği kadar ekmeği ücretsiz verdiğini, şimdi devletin desteğiyle tamamını bedava dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Günlük yaklaşık 20 bin ekmek üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Polat, "Elimizden geldiği kadar üreteceğiz. Sabaha kadar çalışacağız." dedi.

Kampanyadan yararlanan vatandaş Hasan Ali Yavuz ise "Allah ne devletimize, ne belediyemize, ne de milletimize zeval vermesin. Az az alalım herkes alsın. Kimse aç kalmasın. Beşi, onu önemli değil az az alalım herkes alsın" diye konuştu.

Diğer vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.