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24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Gaziantep'teki feci kazada 6 kişi öldü

23 Haziran 2023, Cuma 23:55
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANC 208 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 CIN 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat vefat etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ebru Sat'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan bulvar, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

AA

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