Gaziantep'teki kazaya 3 araç karıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında İzzet Samet A. idaresindeki 27 ALM 024 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 06 BAG 967 plakalı minibüs ve Mehmet B'nin kullandığı 27 PK 004 plakalı otomobille çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 27 ALM 024 plakalı otomobildeki Kamil Akgün ile eşi Necla Akgül öldü, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Akgül çiftinin cenazelerinin kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. AA

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