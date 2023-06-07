Gaziantep'teki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İslahiye İlçesi Karasu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının çıktığı bölgeye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğünden 150 personel, 10 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 2 su ikmal aracı, 19 su tankeri, 4 iş makinası ile 1 helikopter müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1275 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. AA

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