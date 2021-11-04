Gebze’de ‘Cumhuriyet’ programı

Gebze Yeni Asya okuyucuları olarak 29 Ekim Cuma günü başlayıp 31 Ekim Pazar günü tamamlanan “Cumhuriyet Programı”mımız, Dindar bir Cumhuriyetçi olan Bediüzzaman Said Nursî’nin bürhanlı bir Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı’ndan okunan dersler ile, Gebze Yeni Asya binasında gerçekleştirildi.

3 gün boyunca farklı konuşmacıların farklı konulardan okudukları dersler yoğun bir ilgi ile takip edildi. Cuma günü Raif Çökren’in okumaları ile başlayan dersler Hasan Güneş, Cenk Çalık, İbrahim Ersoylu ile devam etti, Pazar günü de Kâzım Güleçyüz’ün katılımı ile tamamlandı. Müsbet Cereyanın Şiarı İktisad; Saltanat, Meşrûtiyet ve Cumhuriyet; İhlâs; Cemaatlerin Dünü, Bugünü ve Yarını konularına dair yapılan okumalar ile ve gencinden yaşlısına pekçok farklı yaş grubunun şevkli iştiyakı ile gerçekleştirilen program ciddî bir istifadeye vesile oldu. Gebze - Kemal Vapur

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