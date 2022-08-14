Geçen sene 6-7 liraydı

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da şeftali üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Bir üretici, “İşin içinden çıkamıyoruz. Tüm girdi maliyetleri yüzde 300’lere varan oranlarda arttı. Geçen sene 6-7 liraya sattığımız şeftaliyi bu sene 3 TL’ye satıyoruz. Biz, nefes almak istiyoruz. Bizim üretmemiz lazım. Biz üretemezsek ülkeye katkımız olmaz” dedi. Aydın ise “Tarımın her türlü giderinde maliyetler üçe katlandı, ancak satış fiyatları bir önceki seneye göre yarısına düştü. Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Artık ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir şekilde tarımı çökertmeye; çiftçiyi, üreticiyi bu işi bırakmaya zorladığını şu anda da şeftalide görüyoruz” diye konuştu. Bursa - anka

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