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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Geleceğimize sahip çıkıyoruz

19 Mayıs 2021, Çarşamba 19:00
Rize İkizdere’deki taş ocağına karşı itiraz sürüyor. Gençler, “Yatırıma karşı değiliz, marjinal de değiliz. Sahip çıktığımız geleceğimizdir” diye seslendi.

İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın taşocağına karşı koyan gençler de geleceklerinden kaygılı. İhsan ve Ali Baş da Gürdere’nin gençleri. Taş ocağı açılmasına itiraz ettiğini belirten Ali, “İkizdere Rize’nin en az gelişmiş ilçesi bir de bu taşocağı olursa İkizdere diye bir şey kalmayacak. Biz yatırıma karşı değiliz ama bir yeri yok ederek başka bir yeri yapamazsınız. Ben buranın ağaçlarına salıncak kurarak büyüdüm. İkizdere’nin belediye başkanı da başında bizimleydi bakan geldiğinde bizi ‘marjinal’ ilan etti. Ben ona bunun için oy vermedim” dedi.

Cumhuriyet’teki habere göre İhsan da “Valilik İkizdere’ye özel yasak çıkardı. Bu bile 30 kişiden korktuklarını gösteriyor. İnsanların nasıl bir etki yapacaklarından çekindiler. Biz marjinal değil Rizeliyiz. Orijinaliz. Bizi ötekileştirmeye çalışıyorlar. ÇED raporlarına baktığımızda da hukuksuzluk ortada. Ne yapalım istiyorlar. Bırakıp gidelim mi toprağımızı? Gençliğimiz burada geçiyor, geleceğimizde burada olsun istiyoruz” diye konuştu.

Gazetecilerin alana alınmaması üzerine bölgeye gelen Artvin Barosu’ndan avukat Elif Bekar da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Bekar, “Alana geldiğimizde gazeteci arkadaşlar alana alınmadı. Gerekçe olarak valilik izninin gerektiğini söylüyorlar ama basın özgürlüğü kapsamında böyle bir şey yok. Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı. Yerel basın mensubu ve ekoloji aktivisti Eren Dağıstanlı ise “Kurum kartımla alana geldiğimde her defasında çekim yapabilirken, bugün (Salı) alana alınmadık. Giremeyeceğimizi ve çekim yapamayacağımızı, ancak gözlerinin önünde durabileceğimizi söylediler. İzin vermiyorlar demek ki burada bir şeyler gizlenmeye çalışıyor. Herkes buranın sesi olsun...” diye konuştu.

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