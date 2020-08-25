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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Giresun'daki arama çalışmaları devam ediyor

25 Ağustos 2020, Salı 15:30
Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgenin etkilendiği selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları, helikopter desteğiyle devam ediyor.

Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleriyle çayda moloz kaldırıldı.

Helikopter ve drone ile de havadan dere yatağı taranıyor. Arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Ekipler farklı yerlerde dere yatağı boyunca suda arama çalışmaları yürütüyor.

Dere kenarındaki bataklık ve çamurlu alanlar da aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dere ile denizin buluştuğu noktalarda aramalarını sürdürüyor.

AA

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