Giresun ve Ordu’yu sel aldı

Önceki gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler Giresun ve Ordu’da belde merkezinde hasara neden oldu. Çok sayıda insanın evi ve iş yeri su altında kaldı.

Araçlar çamur altında kalırken heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı. Giresun’un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, “Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” diye konuştu. Ordu’da ise yine aynı tablo vardı. Yoğun yağış yüksek beldelerde akıntılara neden oldu. Çok sayıda tarım arazisi zarara uğradı. Haber Merkezi

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