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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Göçerlerin zorlu yayla hayatı

30 Temmuz 2019, Salı 16:58
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla Tunceli’deki yaylalara çıkan göçerler, zorlu hayat şartlarıyla mücadele ediyor.

Sahip olduğu mera ve yaylalarıyla hayvancılığın yaygın yapıldığı Ovacık ilçesi, her yıl çevre il ve ilçelerden yaklaşık 50 göçer aile ile onlara ait 23 bin dolayında küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Tunceli’nin Çemişgezek, Mazgirt, Pülümür ve Hozat ilçeleri ile Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelerek Ovacık’taki yaylalara çıkan göçerler, zorlu tabiat şartlarıyla mücadele ederek geçimini hayvancılıkla sağlıyor.

İlkbaharda Munzur ve Mercan dağlarına doğru atlarla yola koyulan ve yaklaşık 3 bin 370 rakımdaki Işıkvuran, Yalmanlar, Ziyaret, Mercan ve Eğripınar yaylalarına çıkan göçerler, soğuk ve yağmurlu havalara karşın koyunlarını besleyebilmek için uğraş veriyor. Bölgede genellikle “Şavak” aşiretine mensup olan göçerlerin erkekleri gece gündüz koyunları güderken, kadınları ise günde iki kez sağımını yaptıkları koyunların sütüyle peynir üretiyor. Yaylada güne erken başlayan kadınlar, günlük işlerinin yanı sıra kaldıkları çadırları temizleyerek, ekmek pişiriyor, ayran yayıyor ve elde çamaşır yıkıyor. 

Gece nöbeti

Zorlu yayla yollarında ulaşımı atlarla sağlayan göçerler, boz ayı, kurt ve çakal gibi yabanî hayvanlardan sürüleri korumak için de geceleri kangal köpekleri eşliğinde nöbet tutuyor. Havaların iyice soğumaya başladığı Ekim ayıyla yaylalardan inip evlerine doğru dönüş yolculuğuna geçen göçerler, kış mevsimini köylerinde geçiriyor. Göçerlerden 55 yaşındaki İbrahim Köse, yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

AA

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