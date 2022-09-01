Gök gürültülü sağanak etkili oldu

İstanbul’un bazı ilçelerinde dün gök gürültülü sağanak yağmur yağarak etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde aralıklı olarak başlayan yağmur, bazı ilçelerde etkisini hissettirdi.

Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü’nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi’ni su bastı. Biriken su nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluşurken ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sürdü. Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak’ta yoğun yağış nedeniyle yolda çöküntü oluştu. O sırada yoldan geçen kamyonet, çöküntüye düştü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu’nda da kısa süreli etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu. Anadolu Yakası’nda Ataşehir ve Ümraniye’de yağmur etkili oldu. Çevredekiler yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı. AA

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