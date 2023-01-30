Gölcük'te tefekkür vakti

Bolu'da kar yağışının etkisini gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, kar, orman ve göl manzarasıyla oluşan İlahi tasarım ve ahengi tefekkür etme fırsatı buldu.

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür devem eden yağışla, Türkiye'nin yaratılış harikası güzellikleri arasında yer alan tabiat parkını da karla kaplandı. Ziyaretçilerini yağış altında karşılayan park bölgesindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Göl kıyısında karla kaplı çam ağaçlarının altında yürüyüş yapıp fotoğraf çektiren vatandaşlar, tabiata bahşedilen renkleri bir arada görmenin keyfini çıkardı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede oluşan kar manzarası dronla görüntülendi. *** Tefekkürün faziletleri Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır. “Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?” Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654 AA

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