Göller yöresi yarı yarıya kurudu

Bu yıl ülke genelinde kurak geçen kış mevsimi barajları kuruturken ‘su sorunu’ gelecek günler için endişeleri artırmaya devam ediyor.

Son yıllarda su varlığının önemli kısmını kaybeden Burdur Gölü de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu yıl yağış düşüklüğüyle, gölü besleyen kaynaklar da azaldı. Kuraklık riskinin önemli boyuta ulaştığı gölde, su seviyesinin yarıya yakını yitirildi. Geçmişte ‘Göller Yöresi’ olarak anılan bölgenin yüzde 45’i kurudu. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz içme suyu konusunda sıkıntıların başladığını söyleyerek “Ben halkımızı uyarmak istiyorum, ki bu ay bir meclis kararı alarak içme suyunun sadece gerekli durumlarda tüketilmesini sağlayacak önlemler alacağız” dedi. Haber Merkezi

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