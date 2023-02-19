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19 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Gönüllü karavancılar da depremzedeleri misafir ediyor

19 Şubat 2023, Pazar 14:36
Malatya merkezdeki bir AVM'nin önünde konuşlandırılan 3-5 ve 7 kişilik 86 karavanın elektrik ve diğer ihtiyaçları AVM yönetimince karşılanıyor.

Karavan işletmeciliği yapan gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da 450 depremzedeyi oluşturdukları karavan parkında misafir ediyor.

Bir araç kiralama firmasının öncülüğünde toplanan karavancılar, Malatya merkezdeki bir AVM'nin önünde 86 karavandan oluşan bir alan oluşturdu. AVM yönetimi ve araç kiralama firması karavanların elektrik ve diğer ihtiyaçlarını giderdi. 3-5 ve 7 kişilik karavanlara 450 depremzede yerleştirildi.

Gönüllüler de karavanda kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını temin etmelerine yardımcı oluyor.

Gönüllü Mehmet Akdoğan, depremzede olduğunu, ailesini gönderdikten sonra bölgede çalışmaya başladığını söyledi.

Akdoğan, gönüllü olarak sahada yer aldıklarını ifade ederek, "Arkadaşlar depremzedeler için böyle bir imkan sağladı. 80'in üzerinde karavanı depremzedelere tahsis ederek, bu insanları buraya yerleştirme görevini bize verdiler. Biz de en mağdurları gözeterek, yatalak hastası olan, engelli çocuğu olanları, havanın eksi 8-9 olduğu zamanlarda burada muhafaza etmeye çalışıyoruz. Malatya yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor." dedi.

Konteyner kentlerle, insanların uzun süre yaşayabileceği alanlar kurulduğunu kaydeden Akdoğan, "Bütün Türkiye'nin bundan önce olduğu gibi birleşerek, destek olması gerekiyor. İlk şoku atlattık. Biraz daha ayağa kalkabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti birbirine bağlıdır"

5 kişilik ailesi ile karavanda konaklayan Erdal Cengil ise depremin ilk gecesi şiddetli sarsıntılar nedeniyle dışarıda kaldıklarını anlatarak, "Ertesi gün buraya yerleştirdiler. Karavanda kalıyoruz. Yemek gibi tüm ihtiyaçlarımız tedarik ediliyor. Allah hayırsever arkadaşlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birlik olduğunu anlatan Cengil, "Türkiye'ye, bize bu yakışır. Herkes elinden geleni yapıyor. Barınma, ısınma hiçbir sıkıntımız yok. Allah devletimizden, milletimizden, hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun." şeklinde konuştu.

3 kişilik ailesi ile karavana yerleştirilen Medine Hatun ise "Büyük bir sarsıntı. Rabb'im tekrarını yaşatmasın. Bütün milletimize geçmiş olsun. İlk birkaç gün sıkıntı yaşadık ama sonra buraya yerleştik. Temin eden, gönderen herkesten Rabb'im razı olsun. 3 kişilik karavan. Lavabo, tüp, el altında kullanacağımız her şey çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin seferber olduğunu vurgulayan Hatun, "Türk milleti birbirine bağlıdır. Bütün gönüller bir olmuş. Böyle bir günde herkes gönül birliğine bağlanmış. Herkes seferber olmuş. Rabb'im hepsinden razı olsun. Böyle zor günlerde Türk insanı birbirine bağlığını bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

 

AA

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