Selden kurtulan Ercan Ünal yaşadıklarını, "Yaşadıklarımız anlatılmaz yaşanır, gerçekten büyük korku yaşadık, ölümle burun buruna geldik. Evimizden dışarıya baktığımızda gördüğümüz manzara ürkütücüydü" sözleriyle anlattı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde selden kurtulan ve evi ağır hasar gören çiftçi Ercan Ünal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Seli görür görmez dışarı çıkan Ünal, komşusunu da kurtardı.

Afet nedeniyle evini, motosikletini ve bazı eşyalarını kaybeden Ünal, yaşadığına şükrediyor.

Köyde akrabasının evinde kalan Ercan Ünal, sel afetinin yaşandığı gece şiddetli yağmurla birlikte yolları kısa sürede sel sularının kapladığını söyledi.

Afetin yaşandığı gece büyük korku yaşadıklarını, boğazına kadar çıkan sel suları içinde komşusunu kurtardığını anlatan Ünal, "Motosikletim, evimin eşyaları gitti. Büyük mağduriyet yaşadık. Yaşadıklarımız anlatılmaz yaşanır, gerçekten büyük korku yaşadık, ölümle burun buruna geldik. Evimizden dışarıya baktığımızda gördüğümüz manzara ürkütücüydü." dedi.

Sel sularının yer yer 3,5 metreyi bulduğunu, büyükbaş hayvanların, araçların, kamyonların selle sürüklendiğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

"Bizim için gerçekten kötü bir andı. Evde yalnızdım, ailem İstanbul'daydı. Sel sularını görür görmez kendimi dışarı attım. Karşı komşumu kurtardım, yoksa boğulacaktı, onu çektim aldım. Evimiz selde ağır hasar gördü ve yıkım kararı alındı. Evin direkleri sel sularının vurduğu kütüklerle yıkıldı. Artık evden eşyalarımızı çıkaracağız. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Mal kazanılır ama canımız gidebilirdi."

Ünal, köylerinde temizlik çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah kimseye böyle acı vermesin. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız. Yaşayanlar için bu durum çok zor." ifadelerini kullandı.