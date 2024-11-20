Gözler rahmet bulutlarında... Yalova’nın 43 günlük suyu kaldı!

Yalova’nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı’nda su seviyesinin yüzde 20’lere düştüğü bildirildi.

Yeşil Körfez Su Birliğinden alınan bilgiye göre, şehrin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lere geriledi. Kasım 2023’te yapılan ölçümlerde yüzde 35 olan su seviyesi, bu yıl yağışların yeterli olmaması nedeniyle azaldı. Şehrin tek içme suyu kaynağı olan barajın, 43 günlük suyunun kaldığı belirtilirken, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları noktasında ikazda bulunuldu. AA

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