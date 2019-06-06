Gözler yaşlı yedinci bayram

Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında PKK’lı teröristlerin 15 ton patlayıcıyla gerçekleştirdiği katliâmda vefat edenlerin yakınları, Ramazan Bayramı’nı buruk karşıladı.

Terör örgütü PKK mensuplarının, 12 Mayıs 2016’da 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilâk ettirdiği katliâmda vefat eden 16 kişinin acısı halen sürüyor. 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına sebep olan terör saldırısının gerçekleştiği mezrada aradan geçen 3 yıla rağmen hüzün hâkim. Gözü yaşlı aileler, yakınlarından ayrı yedinci bayramı karşıladı. Saldırıda kardeşini ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, acılarının ilk gün gibi taze olduğunu, katliâmı hiç unutmayacaklarını belirtti. 2016’da terör örgütü PKK’nın yaptığı katliâmla tam manasıyla kendilerine Cehennemi yaşattığını ifade eden Yaman, her bayram olduğu gibi bu bayramın da hüzünlü geçtiğini dile getirdi. AA

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