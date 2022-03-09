Gündem yeniden kar

İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde geçtiğimiz akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarıda bulundu. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın’ın kıyı kesimleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

205 uçuş iptal

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 205 uçuş, şehirde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti sebebiyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.