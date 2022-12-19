Elazığ’da 25 yıldır taksi işletmeciliği yapan Ayhan Özcan, hem ticari esnafın hem de vatandaşın sürekli yapılan zamlardan mağdur olduğunu dile getirdi.

Taksici esnafının en büyük sıkıntılarının akaryakıt, sigorta ve kasko giderleri olduğunu belirten Özcan, “Bizi aşan bir düzenin içerisine girdik. Yani vatandaş da haklı olarak ‘ücretlerimiz neden arttı’ diyor. İnanın bizim de esnaf olarak bu zam curcunasının içinden çıkabilecek durumumuz kalmadı. Günden güne varımızı yiyerek eriyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. (...) Biz yeni yıla korkarak giriyoruz. Aşmamız lazım. Vatandaş olarak yeni yıla bir nebze sevinç, heyecanla girmemiz gerekirken, biz vergilerin altından nasıl kalkacağız korkusuyla giriyoruz” dedi. Elazığ - Anka

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