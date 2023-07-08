Güneydoğu kavruldu

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 45, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 46, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 46, Kızıltepe ilçesinde de 45 derece olarak ölçüldü.

Bölge genelinde bugün de mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının normale dönmesi bekleniyor. Vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde çocuklar süs havuzlarında serinliyor.

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