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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Günlük 17 bin personel nöbette olacak

31 Mayıs 2019, Cuma 18:56
Vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı. Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Alınması gereken önlemler doğrultusunda trafik polislerince, başkentin giriş ve çıkışlarında belirlenen yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

Mevlana Bulvarı'nda Konya istikametinde oluşturulan uygulama noktasında da ekiplerce durdurulan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

Çocuklar kural ihlallerini karneye işleyecek

Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemeleri istedi.

Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek.

Günlük 17 bin personel yollarda

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, trafik denetimleri hakkında bilgi verdi.

Her bayramda olduğu bu bayramda da artan trafik nedeniyle üst düzey tedbirler planlandığını belirten Saraç, "Trafik güvenliğini sağlamak adına günde 9 bin ekibimiz, 17 bin personelimiz karayolları üzerinde bulunacak." dedi.

Saraç, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer üst düzey Bakanlık yetkililerinin trafik tedbirlerini denetlemek ve gözlemlemek üzere karayollarında olacaklarını söyledi.

Her 10 kilometreye bir trafik ekibi

Trafik denetimlerinde havadan helikopter ve dronelardan da faydalanılacağını aktaran Saraç, "Kazaların yoğun olduğu kesimlerde her 10 kilometrede bir ekip görevlendireceğiz. Burada amacımız trafiği daha güvenli hale getirmek, sürücülerle daha yakından temas kurabilmek. Bayram süresince bilgilendirme faaliyetlerimiz de devam edecek." diye konuştu.

Trafik güvenliğinde farkındalığı artırmak amacıyla "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" adında yeni bir kampanya başlatıldığını ifade eden Saraç, "Biz geçen kampanyalarda şunu gördük. Çocuklarımız, trafik güvenliğinde kendilerini gösterdiğinde sürücülerimiz daha dikkatli oluyorlar, polislerimizin yanında denetim personeli gibi görev alıyorlar. Burada çocuklarımıza karne dağıtacağız. Çocuklar, sürücülerin yapmış olduğu kural ihlallerini bu karnelerde işaretleyip bize gönderecekler. Bu şekilde trafikte dikkat ve algı daha üst düzeye çıkartılacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, daha önceki kampanyaların meyvelerini almaya başladıklarına işaret ederek, trafik kazaları ile buna bağlı ölümlerde azalma meydana geldiğini bildirdi.

Şehirlerarası otobüslerde bin 500 sivil personelle denetimler yapıldığını anlatan Saraç, denetim noktalarının Türkiye tüm noktalarında gerçekleştirileceğini söyledi.

"Önceliğimiz cezalandırmak değil, bilgilendirmek"

Saraç, otoyollarda ortalama hız tespit sistemlerinin çalıştığını, bunda herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Radar denetimlerimiz de üst düzeyde olacak. Burada denetimlerin çevirme ekipli olması gayretindeyiz. Çünkü sürücülere ihlali yaptığı en yakın noktada ihlalini söylemek trafik kurallarına uymak konusunda daha fazla caydırıcılık sağlıyor. Bizim amacımız, sürücülere daha sonra 'Siz şu noktada ihlalde bulundunuz.' deyip ceza göndermek değil, onları ihlalin en yakın noktasında bilgilendirmek ve gerekli işlemi uygulayabilmek. Önceliğimiz cezalandırmak değil, bilgilendirmek."

Saraç, bayram tatili süresince vatandaşların cep telefonlarına trafik güvenliğine ilişkin SMS'ler ve Yandex navigasyon aracılığıyla kazaların yoğun olduğu noktalarda sürücülere uyarı bildirimleri gönderileceğini aktardı.

Direksiyon başındayken cep telefonu kullananların tespitine yönelik kameralı denetimlerin devam ettirileceğini belirten Saraç, emniyet kemerinin sadece sürücüler için değil, araçtaki herkes için önemli olduğunu vurguladı.

Sürücülere "Doğru seyahat planlaması yapın" tavsiyesi

"Sürücülerimizin doğru seyahat planlaması yapması gerekiyor. Hangi yolu kullanacaklarını, nerede mola vereceklerini önceden planlamalılar" ifadesini kullanan Saraç, şehirlerarası yollarda ani bir karar verildiğinde arkadan gelen sürücü için tehlikeli durumların oluşabileceğine işaret etti.

Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acemi sürücülere bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Yerleşim yeri içerisinde araç kullanan insanlar, yerleşim yeri koşullarına alışmış oluyorlar. Siz bir anda şehirlerarası yollara çıktığınızda ne yazık ki farklı bir karakteristik yolla karşılaşıyorsunuz. Şehirlerarası yollarda işletme hızları yüksek. Bu işletme hızlarının yüksek olduğu yerlerde sizin kararlarınızı önceden planlamış olmanız gerekiyor. Genç sürücülerimiz bu noktada çok tecrübeli olmadıkları için ani karar verip trafik kazalarına davetiye çıkartıyorlar."

Daha önceki bayram tatillerinde vatandaşların sahurdan sonra yola çıktıklarını tespit ettiklerini söyleyen Saraç, "Bu, sürücülerimizi alışılmışın dışında bir trafik ortamında seyahat etmeye itiyor. Çünkü her gün kullanmaya alıştıkları araç kullanma ve dinlenme tarzından farklı bir tarza yöneliyorlar. Bu onların çabuk yorulmasına ve dikkat kaybına neden oluyor."

Saraç, vatandaşların kazasız bir bayram geçirmesini diledi.

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, trafik
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