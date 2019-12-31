Günlük sosyal medya kullanımı 2 saati geçiyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulunca, teknoloji kullanımına ilişkin verilerden oluşan “2019’u Bitirirken Sosyolojik Açıdan İnternet ve Sosyal Medya İstatistikleri Raporu” yayınlandı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından kurulan merkezin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), We Are Social, Hootsuite ve Statista verilerinden derlediği bilgilerle hazırlanan raporda, Türkiye ve dünya ölçeğinde çok sayıda sayısal veri sosyolojik bakımdan karşılaştırmalı incelendi. Rapora göre, dünyada 3 milyar 480 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı, 4 milyar 380 milyon kişi de interneti kullanıyor. Türkiye’de ise 52 milyon aktif sosyal medya, 59 milyon 300 bin de internet kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’de internet kullanıcılarının en yoğun olduğu 25-34 yaş grubunda oran yüzde 91,7 iken, en düşük olarak 65 yaş ve üzerinde yüzde 19,8 olarak kaydedildi.

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