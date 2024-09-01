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2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Güzeldere Tüneli’nde sona yaklaşıldı

01 Eylül 2024, Pazar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli’nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirerek, “Tünelimizle güzergah 1 kilometre kısalırken, 32 virajlar mevkisiyle 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi, 6 dakikaya düşüyor” dedi.

Van ile Hakkari arasındaki ulaşımı sağlayan yolun Güzelsu ve Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik bölümünü tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli’ndeki kazı destek çalışmalarını önceki aylarda tamamladıklarını anımsattı. Bakan Uraloğlu, “Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmalarının 38 kilometrelik bölümünü tamamladık. Kalan kısımda çalışmalarımız devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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