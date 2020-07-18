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Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışması 1 ay sürecek

18 Temmuz 2020, Cumartesi 19:02
Haliç Köprüsü'nde 18 Ağustos'a kadar bakım çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında metrobüs hattının bir şeridi 15 gün süreyle kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması başlattı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nün karayoluyla bağlantısını sağlayan derzlerin aşınması üzerine yapılan çalışma kapsamında, karayolundaki şeritler kademeli olarak kapatılacak.

Bu şekilde derz değişiminin yapılacağı bakım çalışmasının, Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca 18 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar 4 etapta tamamlanacak. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak.

İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi ikinci aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

Metrobüs hattı tek şeritten devam edecek

Çalışmanın devam edeceği süre içinde 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT tarafından, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirildi. Görevliler, seferler sırasında Metrobüs sürücülerini yönlendirecek.

Ayrıca çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.

Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu 

Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi. 

Haliç Köprüsü'nün kara yoluyla bağlantısını sağlayan derzlerin aşınması üzerine yapılan çalışma kapsamında, bazı şeritler kademeli olarak kapatıldı. 

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolunda, Haliç Köprüsü'nden Cevizlibağ mevkisine kadar uzun araç kuyrukları oluştu. 

Bakım çalışmasının, Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca 18 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

AA

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