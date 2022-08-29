Halk mağdur edildi

Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi’nde kenevir üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Kenevir üreticisi Hasan Koç, kendilerine çok büyük vaatler verildiğini belirterek, “Biz resmen kandırıldık, bir çıkmazın içerisine çekildik. Bazı birtakım kişiler parasını yediler, Narlısaray halkı tamamen mağdur edildi” dedi. Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen ise “Ektiğimiz kenevirlerimiz elimizde kaldı. Parasını alamadık, mağdur olduk. Şu anda çok perişanız” diye konuştu. Samsun - anka

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