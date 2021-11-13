Halkın 5’te 1’i yeterince ısınamıyor

Türkiye’de halkın 5’te 1’i evini yeterince ısıtamıyor. Türkiye bu konuda, 37 Avrupa ülkesi içinde 7. sırada. Son 2 yılda elektrik fiyatlarının yüzde 47,4 arttığı Türkiye’de doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi.

T24’ün haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “evinizi daha az ısıtın” diyerek vatandaşa faturaları nasıl düşürebilecekleri tavsiyesinden bulunmuştu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de 5 kişiden biri evini yeterince ısıtamıyor. Türkiye bu alanda 37 Avrupa ülkesi içinde 7. sırada yer alıyor. Türkiye’de halkın yüzde 19,2’si evini yeterince ısıtamıyor. 27 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 6,9. Zirvede yüzde 40,2 ile Kosova yer alıyor. Bu ülkeyi Arnavutluk (yüzde 36,8), Kuzey Makedonya (yüzde 33,1) ve Bulgaristan (yüzde 30,1) takip ediyor. Evini yeterince ısıtamayanların oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 0,3 ile İsviçre’de. Bu ülkeyi Norveç (yüzde 1), İzlanda (yüzde 1), Finlandiya (yüzde 1,8), Avusturya (yüzde 1,8) ve İsveç (yüzde 1,9).

Haber Merkezi