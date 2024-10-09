Hamsi avcılığına sıkı takip geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hamsi avcılığının denizden tezgaha kadar izlenmesini sağlayacak bir takip sistemi kurdu.

Buna göre, Türkiye’nin her bölgesinde karaya çıkış noktaları belirlenirken, isteyen istediği yerden balıkları karaya çıkaramayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, sektörde düzenleme yaparken sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Türkyılmaz, yaptıkları yeni düzenlemeyle hem avcılık hem de yetiştiricilik için üretim planlaması oluşturulduğunu söyledi.

Turgay Türkyılmaz, geçen sene yaklaşık 275 bin ton hamsi avcılığı yapıldığını anımsatarak, “Bu, toplam avcılıktan elde edilen miktarın yüzde 63’üne tekabül ediyor. Bunu sürdürülebilir kılmamız gerekir. Bu nedenle üretim planlamasında hamsiyi de dahil ettik” diye konuştu. Üretim planlaması kapsamındaki balık türleri belirlenirken sürdürülebilirlik ve ülkenin rekabet gücünün de dikkate alındığına işaret eden Türkyılmaz, düzenlemenin her yıl gözden geçirilerek gerekli güncellemelerin yapılacağını anlattı.

