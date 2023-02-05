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5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Hangi bölgelerde yoğun kar yağışı, hangi bölgelerde fırtına bekleniyor?

05 Şubat 2023, Pazar
Marmara ve Ege'de fırtına, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Antalya, Isparta, Konya, Mersin ve Adana'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar, sabah saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 60-80 kilometre), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.

Sabah saatlerinden itibaren İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksekleri ile öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Denizli çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek.

Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın yüksekleri ve Isparta ile akşam saatlerine doğru Konya'da kuvvetli, Antalya'nın doğusunun yüksek kesimleri, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.

Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı pazartesi günü Adana'nın yükseklerinde etkisini daha da artırıp yer yer yoğun şekilde etkisini gösterecek.

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İstanbul Valisi Yerlikayai vatandaşları uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

 

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

 

 

AA

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