Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Balıkesir

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Bartın

Bartın Üniversitesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Üniversitede merkez ve ilçe kampüslerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, teorik derslerin tümünün çevrim içi olarak yapılacağı kaydedildi.

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Bitlis merkez ve köylerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köy ile beldelerde tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Erzurum

Erzurum'un 3 ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde kamu ve özel okulların tamamında cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Isparta

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Konya

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Nevşehir

Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Samsun

Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir.

Sinop

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucu 11 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da ara verildiği bildirildi.