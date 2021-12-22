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23 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verilecek?

22 Aralık 2021, Çarşamba 22:58
Yurdun bazı il ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilecek.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek.

Sinop

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ordu

Ordu'nun Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verildiğini aktarıldı.

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Trabzon

Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime ara edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.

Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

AA

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