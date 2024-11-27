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27 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hangi illerdeki öğrenciler kar tatili yapacak?

27 Kasım 2024, Çarşamba
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede 27 Kasım Çarşamba gününde eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Erzurum

İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda soğuk hava ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Buna göre 27 Kasım'da Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerinin genelinde, Horasan, Çat, Aşkale'de ise taşımalı ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca ilçe genelinde eğitime ara verilen yerlerde hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Bayburt

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar yarın tatil edildi.

Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Erzincan

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığından da yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu don ve buzlanma riskinin meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.

Batman

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir.” denildi.

Artvin

Artvin'in Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Dereli ilçesindeki belde ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

İlçe merkezindeki okullarda öğretime devam edilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesindeki Sınır köyü ve Yeşilpınar köyündeki okullarda da eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe merkezinde bulunan okullarda ise taşımalı eğitim dahil olmak üzere öğretime devam edileceği belirtildi.

Çorum

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzlar'da kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava koşulları ve yüksek kesimlerde buzlanma kaynaklı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimize tedbir amaçlı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Samsun

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi.

Asarcık ilçesindeki tüm okullarda eğitime 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ara verildiği aktarılan açıklamada, Ayvacık, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde ise kırsal mahallerdeki okullarda eğitime ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

AA

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