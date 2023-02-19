'Hangi mahalle bizim, tanıyamıyoruz'

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, 10 ili yerle bir edip 40 binden fazla kişinin ölümüne sebep olurken, afetten yaralı kurtulan bazı yaralılar Elazığ’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavileri devam eden yaralılar, o anları anlattı. Şiddetli bir sarsıntı olunca korkuyla paniklediklerini dile getiren Zeynep Aslan, “Teyzem ve kuzenlerim olmak üzere hayatını kaybedenler oldu. Elazığ depreminde de biz hissetmiştik ama bu kadar şiddetli değildi. Malatya şuan çok kötü durumda yaşadığımız şehir değil. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz. Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk. Allah herkese yardım etsin. İnşallah toparlarız” diye konuştu. Yaralı Hasan Cağdaş ise “Kapıda buz vardı. Kaçarken düştüm. Bacağım 3 yerden kırıldı” diye konuştu.

Haber Merkezi