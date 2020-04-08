Hasada başlanmazsa soğan heder olacak

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Amik Ovası’nın bu bereketli topraklarında yetiştirilen yılın ilk mahsulü olan soğanın 10 gün içerisinde hasadının yapılamaması durumunda tarladaki soğan maalesef bozulacağını ve heder olacağını söyledi.

Amik ovasında 25 bin dönüm civarında ekili soğan arazisi mevcut olduğunu söyleyen Tokdemir, “Her yıl bu mevsimde çevre illerden gelen mevsimlik tarım işçilerimiz hasada başlar idi. Bu yıl koronavirüs sebebiyle çevre illerden gelen işçilerimiz Hatay ilimize gelemedi. Devletimizin yetkili kurumlarıyla meseleyi görüştük ve sorunları ilettik. Fakat 10 gün içerisinde soğan hasadı başlamaz ise tarladaki soğan maalesef bozulacak heder olacak. Bizler hem koronavirüs tedbirlerine riayet edeceğiz hem mevsimlik tarım işçilerimizin sağlığına dikkat edeceğiz ve en kısa sürede çiftçilerimize bu desteğin sağlanmasını takip edeceğiz. Çiftçilerimizin ürettiği katma değere önem verelim ve her zaman çiftçilerimize destek olalım” diye konuştu. Ankara – Recep Gören

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