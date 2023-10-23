Hatay’da sağlık hizmetleri sağlıksız

6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen ve ciddi yıkıma sebep olan depremlerin ardından bölgede binlerce insan konteyner kentlerde ve çadırlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bölgedeki birçok sorun gibi halkın sağlık hizmetlerine erişim sorunu da çözülebilmiş değil. Türk Tabipler Birliği (TTB) Hatay Saha çalışanı Leyla Kalın: “Depremden bu yana yıkılan çöken ağır hasarlı olan ya da orta hasarlı olan aile sağlığı merkezleri yerine bir yenisi hala kurulabilmiş değil. Yine depremle beraber yıkılan devlet hastanelerinin yerine yalnızca Defne Devlet Hastanesi kurulmuş durumda. Ancak kurulan hastanede günlerce reklamı yapıldığı gibi olmayıp, sağlık hizmeti talebini kışkırtmaya devam edip sağlık emekçilerinin şiddete uğradığı bir mekâna dönüşmüş durumda. Kamusal hizmetin bir an önce sağlığın tüm bileşenleri ile kurgulanması sağlanmalı. Sürecin demokrasinin de gereği olarak emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve halk ile beraber insan onuruna yaraşır bir biçimde en hızlı şekilde örülmesi gerekmekte.” dedi.