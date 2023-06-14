Hatay’da su krizi başladı

Kış aylarında depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı, yaz aylarında ise haşereler ve yüksek sıcaklar barınma krizini derinleştirdi. Gönüllülerin tedariğini sağladığı içme suyu ise tükendi.

KahramanMaraş merkezli depremlerin gerçekleşmesinin üzerinden 5 ay geçti. Barınma ise depremzedeler için hala en büyük sorun… Bunu, sağlıklı yaşam alanlarının olmaması, temiz suya erişimin güçlüğü, yardımların azalması ve enkaz kaldırma çalışmalarının oldukça ağır ilerlemesi gibi pek çok sorun takip ediyor. Kış aylarında depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı, yaz aylarında ise haşereler ve yüksek sıcaklar barınma krizini derinleştirdi. Depremin ilk günleriyle bugünü kıyaslayınca yardımların gözle görülür bir şekilde azaldığını söyleyebiliriz. Bir süre sonraysa gönüllü ekiplerden bazıları kentten çekildi. Bir diğer sorun da suya erişim. Gönüllülerin tedariğini sağladığı içme suyu tükendi. Kedi ve köpekler için getirilen mamalar tükendi, sokakta yaşayan hayvanlar gıda bulamıyor. Defne Belediye Başkanı su ve gıda desteğiyle ilgili bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Depremzedeler endişeli, “Daha şimdiden su sorunu yaşanırsa bu yaz ne yapacağız?” diye düşünüyor. Haber Merkezi

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