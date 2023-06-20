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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Hatay’da su krizi bezdirdi

20 Haziran 2023, Salı 00:04
Hatay’da su krizini çözecek muhatap bulunamıyor. Hasarsız binalara su verilmemesinden şikâyetçi olan depremzedeler, marketten ya da çeşmeden su taşıyarak sorunu halletmeye çalışıyor.

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nin nüfusu 2019 verilerine göre 4 bin. Depremler sonrası yıkım ve hasar oluşması nedeniyle mahalleli başka şehirlere gitti. Ancak mahallede hasar göremeyen binalar da var. Sağlam binalara yerleşmek isteyen depremzedeler, su sorunundan dolayı evlerine dönemiyor. Yerleşenler de pişman olduğunu belirtiyor. Depremzedelerin suyla ilgili bir diğer şikayeti de kullanmadıkları halde fatura gelmesi. Konuyla ilgili şikayetlere cevap veren HATSU Müdürü İkbal Polat, ağır iş yükü altında, kısıtlı kadro ile çalıştıklarını, HATSU’nun gelire ihtiyacı olduğu için fatura gönderildiğini söyledi.

HERGÜN MARKETTEN SU ALIYORUZ

50 yıldır Hollanda’da yaşayan adını vermek istemeyen bir depremzede, eşi ile depremden sonra Hatay’a yerleşmeye karar verdi. 28 Mayıs’ta Hatay’a dönen depremzede ve eşi, şehirde yaşanan su sorunundan dolayı döndüklerine pişman olduklarını söyledi. Depremzede, geri döndüklerinde itfaiyenin depolarını doldurmaya geldiğini fakat zamanla gelmeyi bıraktıklarını anlattı. Her gün marketten su aldıklarını aktaran depremzede, susuzlukla başa çıkamadıkları için Arsuz’a gitmeyi planladıklarını dile getirdi. Depremde hasar almayan binalarına yerleşmek isteyenler, su sorunu nedeniyle ya dönemiyor ya da döndüğüne pişman oluyor. Hatay İnşaat Mühendisleri Odası üyesi Adnan Özçelik de benzer bir durum yaşıyor. Özçelik’in evine de hasarsız olmasına rağmen su verilmiyor. Özçelik, her gün Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (HATSU) aradığını, şikayet kaydı bırakmasına rağmen sonuç alamadığını ifade etti. Hatay İnşaat Mühendisleri Odası üyesi Adnan Özçelik de hasarsız evlere su verilmediği gibi muhatap bulamadıklarının da altını çizdi.

Haber Merkezi

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