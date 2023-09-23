Hatay’da susuzluğa karşı 31 içme suyu kuyusu açıldı

DEPREMDE İÇME SUYU ŞEBELERİ BÜYÜK ZARAR GÖREN HATAY’DA ACİL SU İHTİYACINI ÇÖZMEK İÇİN 31 İÇME SU KUYUSU AÇILDI.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Hatay’da 31 içme suyu kuyusu açtı. Depremler nedeniyle çok sayıda yapının yerle bir olduğu Hatay’da içme suyu şebekeleri de büyük oranda zarar gördü. Bu kapsamda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin uzman personeli, depremzedelerin bir an önce sağlıklı içme suyuna erişebilmesi için kentin farklı noktalarında depremde hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen içme suyu kuyularındaki onarım çalışmalarına destek verdi. Ekipler, aynı zamanda yeni kuyular açarak Hatay ve ilçelerinde acil su ihtiyacını çözmek için gece gündüz demeden çalıştı. Şimdiye kadar 31 içme suyu kuyusu açan uzman ekipler, konteyner kentlerde ikamet eden depremzedeler başta olmak üzere tüm Hataylılara temiz içme suyu temin etmek için çalışmalarını sürdürüyor. AA

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