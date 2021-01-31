Hatay'da tarım arazileri su altında kaldı

Hatay'ın Antakya, Samandağ ile Arsuz ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir köprü zarar gördü. Odabaşı Mahallesi'nde de su birikintileri dolayısıyla bazı araçlar yolda kaldı. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kaldı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kimi evlerin çatısı uçtu. Arsuz ilçesinde ise Arpaçiflik Mahallesi'nden geçen dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçelerinden bazıları zarar gördü. Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemlerinin sürdüğünü kaydetti. Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'ndan geçen sulama kanalının bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi. Bir kısım tarım arazisinin sular altında kaldığı Aşağıoba ve Paşaköy mahallelerinde çok sayıda ahırı ise su bastı. Mahalle sakinlerinden Ata Gezer, gazetecilere, her yıl yağışların ardından ovayı su bastığını anımsatarak, taşkınlar dolayısıyla ekili tarlasının ve ahırının zarar gördüğünü söyledi. Mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Gezer, yardım beklediklerini kaydetti. AA

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