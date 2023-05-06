"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Hatay'daki zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

06 Mayıs 2023, Cumartesi 23:46
Hatay'ın Antakya ilçesinin Topboğazı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

 

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 12 kişi öldü, 3'ü ağır 31 kişi kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.

Sarraç, kazada ölenlerin bazılarının yanarak öldüğünü öne sürdü.

Sağlık Bakanı Koca'dan kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Antakya ilçesinin Topboğazı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 vatandaşın vefat ettiğini, 3'ü ağır 31 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirilmiştir."

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, "Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kazada ölenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem kaydedildi

    Şanlıurfa'da bir otomobil sulama kanalına düştü: 4 çocuğun cesedine ulaşıldı

    Milleti borca batırdılar

    Hatay'daki zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

    Seçimi kaybedeceklerini kabullendiler

    Sudan'da gözler Suudi Arabistan'daki ilk müzakerelerde

    Yaptıkları hatalar haddi aştı

    Çiftçimize, toprağımıza sahip çıkılmalı

    1 milyon 404 bin seçmen yurt dışı ve gümrüklerde oy kullandı

    Ukrayna: Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük

    Kanada'da 78 noktada orman yangını çıktı - Binlerce kişi tahliye edildi

    Akrabalarının yanına gelen depremzedelerin Almanya'da kalma süresi 3 ay daha uzatıldı

    Depremzedeler hâlâ yardıma muhtaç

    'Samimi bir Müslümanım'

    Sudan’da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

    Adıyaman'da değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

    Antalya'da sağanak ve fırtına

    Amasra madenindeki patlamayla ilgili davada ara karar açıklandı

    Sistem demokratikleşmeyle yenilenmeli

    KKTC - Yeşilırmak'taki yangın kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ne Haydar ağa, ne Haydo”
    Ahmet BATTAL

    Sanrı siyaseti ve sindar seçmen
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman ve Halk partisi
    Genel

    Milleti borca batırdılar
    Adnan NACİR

    Seçim üzerine - 2
    Mehmet KARA

    İçinde mi, dışında mı?
    Misbah ERATİLLA

    Korkunun yüreğinde yeri yoktu
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Birinci Avrupa”, bir de bizim şu “Avrupa Birliği” maceramız…
    Faruk ÇAKIR

    Demek ki bir problem var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.