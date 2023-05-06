Hatay'daki zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinin Topboğazı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 12 kişi öldü, 3'ü ağır 31 kişi kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi. Sarraç, kazada ölenlerin bazılarının yanarak öldüğünü öne sürdü. Sağlık Bakanı Koca'dan kazaya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Antakya ilçesinin Topboğazı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 vatandaşın vefat ettiğini, 3'ü ağır 31 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Bakan Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirilmiştir." Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, "Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kazada ölenler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. AA

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