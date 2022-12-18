Hatay - Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

AFAD Başkanı Sezer, Hatay'daki depremle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi. Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor." AA

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